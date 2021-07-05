«Голден Стэйт» и «Портленд» претендуют на одного из лучших защитных игроков НБА

Известный обозреватель Билл Симмонс поделился мнением насчёт будущего защитника «Бостон Селтикс» Маркуса Смарта. По мнению журналиста, игрок может перейти в «Голден Стэйт Уорриорз» или «Портленд Трейл Блэйзерс».



«На мой взгляд, Смарт либо продлит контракт, либо будет продан. Это должно произойти в ближайшие шесть недель. Я больше склоняюсь к продлению контракта, но не удивлюсь, если его продадут. Его можно было бы обменять на седьмой пик драфта, который принадлежит «Уорриорз». Думаю, его высоко ценят после трёх финалов конференций. Они знают, что он мог бы быть хорошим четвёртым или пятым вариантом в хорошей команде.

«Портленд»? Только если команда сохранит Лилларда. Вот почему Макколлум подумывает о «Бостоне». Смарт мог бы дополнить Лилларда гораздо лучше, чем Макколлум. Самая большая проблема «Портленда» — отсутствие внешнего защитника. Нет никого, кто мог бы так защищать край площадки, как Смарт. Так что, поставив его с Лиллардом, можно легко снять давление с этой области. Смарт может взволновать рынок», — цитирует Симмонса Parlons-Basket.