На ESPN разгорелся крупный скандал с участием топ-журналистки. Звёзды НБА отреагировали

Запись телефонного разговора, которая была сделана в прошлом году в «пузыре» НБА в Орландо, стала причиной ссоры между двумя главными женщинами-телеведущими ESPN, сообщает The New York Times.



Конфликт начался, когда руководители канала выбрали темноножую Марию Тэйлор вместо Рэйчел Николс в качестве основной ведущей для освещения финальной серии плей-фф НБА-2020. Николс рассказала о своем недовольстве в телефонном разговоре с Адамом Мендельсоном, давним советником форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Рэйчел заявила, что Мария получила работу благодаря необходимости повысить расовое разнообразие на канале.



«Я желаю Марии Тэйлор всяческих успехов – она освещает футбол, она освещает баскетбол. Если вам нужно дать ей больше работы, потому что вы испытываете давление из-за вашего паршивого показателя по разнообразию – о чем я, кстати, знаю лично, как женщина – сделайте это. Но найдите для нее работу где-нибудь в другом месте. Не надо забирать работу у меня», – сказала Николс на записи.



Разговор попал на камеру в номере отеля, где жила Николс, и был записан на видеосервер в штаб-квартире ESPN. Один из сотрудников сделал копию разговора на мобильный телефон. Вскоре его содержание распространилось по всей компании. Единственный наказанный за инцидент человек – видеопродюсер, чернокожая женщина, которая сказала отделу кадров ESPN, что поделилась видео с Тэйлор. Женщина была отстранена от работы на две недели без оплаты и позже покинула компанию.



Николс пыталась связаться с Тэйлор, но не получила ответ. Конфликт между женщинами продолжается на протяжении всего нынешнего сезона НБА. Тэйлор ведет передачу NBA Countdown, в которой все сегменты Николс записываются заранее, чтобы им не приходилось пересекаться. Соведущие NBA Countdown Джален Роуз и Эдриан Войнаровски поддержали Тэйлор и заявили, что откажутся выйти в эфир, если ее уберут из передачи. Контракт Марии с каналом истекает менее чем через три недели.

Рэйчел Николс — одна из главных телеведущих НБА в США. Она сразу же подверглась критике со стороны баскетболистов и была обвинена в привилегии белых.

«Продолжай дальше, королева», – написал разыгрывающий «Мемфис Гриззлис» Джа Морант в «Твиттере», поддержав Тэйлор.



«Мы стоим за тебя, Мария Тэйлор», – написал 3-кратный лучший шестой игрок НБА Джамал Кроуфорд.

Экс-игрок НБА Стивен Джексон напротив поддержал Николс, что вызвало большое недовольство афроамериканского сообщества.

«Мы все болтаем и говорим что-то, когда расстроены. Рэйчел действительно заслужила эту работу. Это просто и понятно. Я разговаривал с Рэйчел и знаю много вещей, которые она говорила из-за разочарования, потому что ESPN выставил её в плохом положении. Они также поставили Марию в плохое положение, пытаясь дать ей работу ради сочувствия. Они пытались хорошо выглядеть из-за BLM. Сколько раз мы говорили, что у темнокожих есть квалификация. Мы знаем, что имеем право на эту работу. Но мы тоже говорим ерунду за закрытыми дверями. Я понимаю, почему Рэйчел злится. Рэйчел никогда не показывала мне никаких признаков расизма, но я бы тоже разозлился, если бы всю свою жизнь так работал, а они отдали бы моё место белому чуваку только потому, что у власти Дональд Трамп», — сказал Джексон…