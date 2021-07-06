Николо Мелли вернулся из НБА в Евролигу
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Тяжелый форвард «Даллас Маверикс» Николо Мелли согласовал контракт с «Миланом».
Мелли заменит в «Милане» форварда Зака Ледэя. Итальянский клуб отпустил 27-летнего американца, не активировав опцию в контракте на сезон-2021/2022. Николо возвращается в «Милан» спустя 6 лет. Форвард сборной Италии выступал за команду с 2010 по 2015 годы. Прошлые два сезона Мелли провёл в НБА в составе «Нью-Орлеан Пеликанс» (2019-2021) и «Далласа» (2021). Средние показатели Николо в лиге за 105 матчей (12 в старте) составили 5,0 очка, 2,9 подбора и 1,2 передачи за 15,3 минуты при точности с игры 39,2%, трёхочковых 31,6% и штрафных 74,5%.
Мелли помог сборной Италии пройти квалификацию Олимпиады и сыграет на главном турнире в Токио в конце июля.
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