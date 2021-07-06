Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс впервые за два года съел мясо

Леброн Джеймс впервые за два года съел мясо
Комментарии

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс опубликовал в сториз «Инстаграма» блюдо со стейком, отметив, что не позволял себе есть мясо на протяжении двух последних лет.

«Пожелайте мне удачи», – написал Джеймс.

Фото: https://www.instagram.com/kingjames

Джеймс тратит миллионы долларов в год ради поддержания организма в оптимальном состоянии. В нынешнем сезоне «Лейкерс» не смогли защитить титул чемпиона НБА и вылетели из плей-офф в первом раунде, уступив в серии с «Финикс Санз» (2-4). Леброн и Энтони Дэвис пропустили значительную часть сезона из-за травм. Оба звёздных баскетболиста отказались участвовать в Олимпиаде в Токио в составе сборной США. Леброн заявил, что этим летом планирует сосредоточиться на продвижении второй части фильма «Космический джем».

Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021