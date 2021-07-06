Леброн Джеймс впервые за два года съел мясо

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс опубликовал в сториз «Инстаграма» блюдо со стейком, отметив, что не позволял себе есть мясо на протяжении двух последних лет.
«Пожелайте мне удачи», – написал Джеймс.
Фото: https://www.instagram.com/kingjames
Джеймс тратит миллионы долларов в год ради поддержания организма в оптимальном состоянии. В нынешнем сезоне «Лейкерс» не смогли защитить титул чемпиона НБА и вылетели из плей-офф в первом раунде, уступив в серии с «Финикс Санз» (2-4). Леброн и Энтони Дэвис пропустили значительную часть сезона из-за травм. Оба звёздных баскетболиста отказались участвовать в Олимпиаде в Токио в составе сборной США. Леброн заявил, что этим летом планирует сосредоточиться на продвижении второй части фильма «Космический джем».
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