Пи Джей Такер отклонил крупнейший контракт карьеры из России ради шанса в НБА в 2012 году

Форвард «Милуоки Бакс» Пи Джей Такер рассказал о том, что до сих пор признателен сопернику по финалу НБА «Финикс Санз» за шанс, который клуб предоставил ему в 2012 году. Такер с 2007-го по 2012 годы выступал в Европе, после чего подписал контракт с «Финиксом», в составе которого закрепился в НБА.
«Финикс» значит для меня всё, эта команда крайне важна для меня. Я отклонил щедрое предложение из России ради шанса в «Санз», тот контракт должен был стать самым крупным в моей карьере. Это было очень серьёзное решение. Поначалу я был недоволен, но жена и агент уговаривали меня. Всё-таки решил попробовать – и принял лучшее решение в жизни, которое изменило всё. Я невероятно признателен «Финиксу» и в долгу перед клубом и людьми, которые здесь работали», – приводит слова Такера Arizona Sports.
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