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Крис Пол выступил против позиции Леброна Джеймса

Крис Пол выступил против позиции Леброна Джеймса
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Лидер «Финикс Санз» Крис Пол не согласился со звездой «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом. Ранее Джеймс неоднократно критиковал организацию сезона, был недоволен коротким межсезонным периодом и введением раунда плей-ин.

Но Пол напомнил, что все вопросы обсуждались совместно. 36-летний игрок является президентом ассоциации игроков НБА.

«Травмы — несчастный случай, их очень обидно получать. Что касается структуры сезона, но всё обсуждалось заранее с игроками и представителями команд. Всё, что устраивает того или иного игрока, может расстроить другого. Но мы вели обсуждение, так будет продолжаться и дальше. Если людям не нравятся те или иные решения, они могут также поучаствовать в обсуждениях», — цитирует Пола Fadeaway World.

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