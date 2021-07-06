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Яннис Адетокунбо и Крис Мидллтон презирали друг друга в самом начале работы в «Милуоки»

Яннис Адетокунбо и Крис Мидллтон презирали друг друга в самом начале работы в «Милуоки»
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Звёздный игрок «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо признался, что у него были сложные взаимоотношения с одноклубником Крисом Мидллтоном, когда они оба оказались в команде. По словам греческого баскетболиста, они ненавидели друг друга, устраивая настоящие баталии на тренировках.

«Даже сложно представить, как мы колотили друг друга во время тренировок. Я приходил домой и показывал членам семьи царапины и ссадины на руках.

Я играл против него очень жёстко, он отвечал тем же. Мы презирали и ненавидели друг друга. Боролись за место в составе, я показывал ему: «Пошёл к чёрту, ублюдок, я заберу эти игровые минуты!».

Мы ненавидели друг друга из-за конкуренции. И мы оба были в одинаковой ситуации, поэтому каждый день на тренировке была битва», — приводит слова Адетокунбо The Athletic.

Отметим, что «Бакс» в нынешнем сезоне вышли в финал НБА.

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