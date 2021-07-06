Яннис Адетокунбо и Крис Мидллтон презирали друг друга в самом начале работы в «Милуоки»

Звёздный игрок «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо признался, что у него были сложные взаимоотношения с одноклубником Крисом Мидллтоном, когда они оба оказались в команде. По словам греческого баскетболиста, они ненавидели друг друга, устраивая настоящие баталии на тренировках.
«Даже сложно представить, как мы колотили друг друга во время тренировок. Я приходил домой и показывал членам семьи царапины и ссадины на руках.
Я играл против него очень жёстко, он отвечал тем же. Мы презирали и ненавидели друг друга. Боролись за место в составе, я показывал ему: «Пошёл к чёрту, ублюдок, я заберу эти игровые минуты!».
Мы ненавидели друг друга из-за конкуренции. И мы оба были в одинаковой ситуации, поэтому каждый день на тренировке была битва», — приводит слова Адетокунбо The Athletic.
Отметим, что «Бакс» в нынешнем сезоне вышли в финал НБА.
- 6 июля 2021
-
12:00
-
10:47
-
10:29
-
09:56
-
08:32
-
08:26
-
08:21
-
08:07
-
00:56
- 5 июля 2021
-
23:54
-
22:55
-
21:48
-
21:00
-
20:59
-
19:43
-
18:43
-
18:41
-
17:50
-
16:48
-
15:50
-
15:25
-
14:34
-
13:17
-
13:16
-
12:15
-
11:39
-
10:11
-
09:48
-
09:26
-
07:26
-
05:35
-
04:42
-
01:17
- 4 июля 2021
-
23:33
-
23:27