Дэмьен Лиллард опубликовал неоднозначный пост с намёком на переход в новый клуб

Звёздный игрок «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард опубликовал новый пост в «Инстаграме». Баскетболист, как полагают болельщики, мог намекнуть на переход в другой клуб.
Лиллард привёл цитату из книги «Всё, всегда: стать любовью в мире, полном неудач и сложных людей».
«Кого я должен любить? И как часто?» — написал Лиллард. Также он выложил собственное фото, сделанное в «Стэйплс центре» в Лос-Анджелесе. Там он недавно встретился с лидерами «Лейкерс» Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом. В Сети посчитали, что Лиллард намекнул на желание перейти в «Лейкерс».
Фото доступно в «Инстаграме» Дэмьена Лилларда.
Ранее Bleacher Report сообщил, что Лиллард может покинуть «Портленд», несмотря на долгосрочный контракт с клубом. По данным источника, Дэмьен может использовать тактику Джеймса Хардена, который добился ухода из «Хьюстон Рокетс».
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