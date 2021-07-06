Гомельский назвал три сборные, непопадание которых на Олимпиаду его удивило

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался об олимпийской квалификации на Игры в Токио (Япония). Гомельский назвал сборные, непопадание которых на Олимпиаду его удивило.
«Меня сильно удивило то, что на Олимпиаду не попали Литва, Канада и Сербия. Получилась весьма странная картина: ни одна команда из числа хозяев квалификационных турниров не победила дома. Но я надеюсь, что сам по себе мужской турнир на Олимпиаде в Токио будет очень интересным. С 1996 года (ОИ в Атланте) я не видел новых тактических идей на олимпийских турнирах. Думаю, что в Токио будет интересно именно с точки зрения тактики. Хотя фаворит известен заранее», — написал Гомельский на своём сайте.
Сборная России неудачно выступила в квалификации, потерпев два поражения.
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