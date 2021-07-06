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«Филадельфия» начала вести переговоры по сбросу Бена Симмонса и выбрала звезду на замену

«Филадельфия» начала вести переговоры по сбросу Бена Симмонса и выбрала звезду на замену
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Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс может перейти в «Сакраменто Кингз», сообщает обозреватель Гетто Отелло на своей странице в «Твиттере». По сведениям Гетто, «Филадельфия» заинтересовано в сделке по обмену Симмонса на разыгрывающего защитника «Сакраменто Кингз» ДеАарона Фокса.

«По сведениям осведомлённого источника, «Кингз» и «Сиксерс» провели предварительные переговоры по поводу Бена Симмонса — он может отправиться в «Сакраменто» в обмен на ДеАарона Фокса», — написал Отелло.

«Филадельфия» проиграла серию с «Атлантой Хоукс» (3-4) во втором раунде плей-офф. Симмонс реализовал 34,2% штрафных в плей-офф-2021, что является худшим результатом в истории НБА. В решающей седьмой встрече с «Хоукс» Бен набрал всего пять очков.

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