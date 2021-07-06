Появились подробности по вооружённому ограблению одного из самых дорогих игроков «Лейкерс»

Появились подробности в деле о вооружённом ограблении защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Кентавиуса Колдуэлл-Поупа.
Как сообщает TMZ Sports, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, к ограблению Колдуэлл-Поупа может быть причастна преступная группировка, которая совершила нападение на генерального директора Fashion Nova Ричарда Сагиана. В случае с Сагианом, однако, началась обоюдная перестрелка, которая привела к жертвам с обеих сторон.
Напомним, инцидент с защитником «Лос-Анджелес Лейкерс» произошёл 17 июня. Колдуэлл-Поуп находился возле своего дома и разговаривал с друзьями. Позже к дому баскетболиста подъехал автомобиль, из которого вышли трое вооружённых мужчин. Злоумышленники потребовали от Колдуэлл-Поупа и его друзей отдать ценные вещи, в том числе модные часы Rolex, украшения и iPhone. Сумма ущерба составляет примерно 150 000 долларов. Колдуэлл-Поуп не пострадал в результате инцидента.
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