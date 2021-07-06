Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Появились подробности по вооружённому ограблению одного из самых дорогих игроков «Лейкерс»

Появились подробности по вооружённому ограблению одного из самых дорогих игроков «Лейкерс»
Аудио-версия:
Комментарии

Появились подробности в деле о вооружённом ограблении защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Кентавиуса Колдуэлл-Поупа.

Как сообщает TMZ Sports, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, к ограблению Колдуэлл-Поупа может быть причастна преступная группировка, которая совершила нападение на генерального директора Fashion Nova Ричарда Сагиана. В случае с Сагианом, однако, началась обоюдная перестрелка, которая привела к жертвам с обеих сторон.

Напомним, инцидент с защитником «Лос-Анджелес Лейкерс» произошёл 17 июня. Колдуэлл-Поуп находился возле своего дома и разговаривал с друзьями. Позже к дому баскетболиста подъехал автомобиль, из которого вышли трое вооружённых мужчин. Злоумышленники потребовали от Колдуэлл-Поупа и его друзей отдать ценные вещи, в том числе модные часы Rolex, украшения и iPhone. Сумма ущерба составляет примерно 150 000 долларов. Колдуэлл-Поуп не пострадал в результате инцидента.

Новость по теме
Обладатель одного из худших контрактов в новейшей истории НБА завершил карьеру
Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021