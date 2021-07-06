«Бруклин» недоволен Кайри Ирвингом и открыт для обмена

Эксперт НБА Мэтт Салливан сообщил, что «Бруклин Нетс» испытывает недовольство лидером команды – Кайри Ирвингом.



«Я расскажу вам кое-какие новости. Слышал, что руководство «Нетс» расстроено всем этим перерывом с Кайри. Особенно возмущения вызывает вечеринка без маски, которая превратила псевдо-отцовский отпуск в настоящее наказание из-за коронавируса.

На прошлой неделе до меня доносились слухи, что генеральный менеджер Шон Маркс, вероятно, будет готов рассмотреть предложения по обмену Кайри в это межсезонье», — приводит слова Салливана Pickandroll.



Ранее эксперт говорил, что в «Бруклине» недовольны пропуском Ирвингом решающих матчей плей-офф. Кроме того, Салливан отмечал непростой характер звезды, который раздражает некоторых людей в клубе.