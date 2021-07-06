«Бруклин» недоволен Кайри Ирвингом и открыт для обмена
Поделиться
Эксперт НБА Мэтт Салливан сообщил, что «Бруклин Нетс» испытывает недовольство лидером команды – Кайри Ирвингом.
«Я расскажу вам кое-какие новости. Слышал, что руководство «Нетс» расстроено всем этим перерывом с Кайри. Особенно возмущения вызывает вечеринка без маски, которая превратила псевдо-отцовский отпуск в настоящее наказание из-за коронавируса.
На прошлой неделе до меня доносились слухи, что генеральный менеджер Шон Маркс, вероятно, будет готов рассмотреть предложения по обмену Кайри в это межсезонье», — приводит слова Салливана Pickandroll.
Ранее эксперт говорил, что в «Бруклине» недовольны пропуском Ирвингом решающих матчей плей-офф. Кроме того, Салливан отмечал непростой характер звезды, который раздражает некоторых людей в клубе.
Комментарии
- 6 июля 2021
-
20:39
-
20:26
-
19:34
-
18:46
-
18:38
-
18:05
-
17:26
-
16:21
-
15:57
-
15:52
-
14:47
-
14:35
-
14:26
-
12:38
-
12:00
-
10:47
-
10:29
-
09:56
-
08:32
-
08:26
-
08:21
-
08:07
-
00:56
- 5 июля 2021
-
23:54
-
22:55
-
21:48
-
21:00
-
20:59
-
19:43
-
18:43
-
18:41
-
17:50
-
16:48
-
15:50
-
15:25
Партнерский контент