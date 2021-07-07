«Финикс» обыграл «Милуоки» в первом матче финала НБА благодаря 32 очкам Пола

В первом матче финала Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс Санз» дома обыграл «Милуоки Бакс» со счётом 118:105.

В составе победителей лучшими на площадке были Крис Пол (32 очка и 9 передач), Девин Букер (27 очков) и Деандре Эйтон (22 очка и 19 подборов). У «Милуоки» наиболее результативными в игре стали Крис Миддлтон (29 очков), вернувшийся после травмы Яннис Адетокунбо (20 очков и 17 подборов) и Брук Лопес (17 очков).

Второй матч финальной серии с участием этих команд пройдёт 9 июля.

Напомним, в финале Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс» одолел «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 4-2 в серии, а в финале Восточной конференции «Милуоки» победил «Атланту Хоукс» также со счётом 4-2.