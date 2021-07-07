«Финикс» обыграл «Милуоки» в первом матче финала НБА благодаря 32 очкам Пола
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В первом матче финала Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс Санз» дома обыграл «Милуоки Бакс» со счётом 118:105.
В составе победителей лучшими на площадке были Крис Пол (32 очка и 9 передач), Девин Букер (27 очков) и Деандре Эйтон (22 очка и 19 подборов). У «Милуоки» наиболее результативными в игре стали Крис Миддлтон (29 очков), вернувшийся после травмы Яннис Адетокунбо (20 очков и 17 подборов) и Брук Лопес (17 очков).
Второй матч финальной серии с участием этих команд пройдёт 9 июля.
Напомним, в финале Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс» одолел «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 4-2 в серии, а в финале Восточной конференции «Милуоки» победил «Атланту Хоукс» также со счётом 4-2.
НБА - плей-офф. Финал. 1-й матч
07 июля 2021, среда. 04:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
118 : 105
Милуоки Бакс
Милуоки
Финикс Санз: Пол - 32, Букер - 27, Эйтон - 22, Бриджес - 14, Джонсон - 10, Пэйн - 10, Крэйг - 2, Краудер - 1, Александер, Гэллоуэй, Камински, Картер, Мур, Надер, Смит, Шарич
Милуоки Бакс: Миддлтон - 29, Адетокунбо - 20, Лопес - 17, Холидэй - 10, Коннотон - 8, Такер - 7, Форбс - 6, Портис - 5, Тиг - 3, Адетокунбо, Брайант, Джексон, Дивинченцо, Дьяките, Меррилл, Нвора, Тупан
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