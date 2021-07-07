Крис Пол установил два рекорда века в первом матче финала НБА
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Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол набрал 32 очка (8/12 двухочковых, 4/7 трехочковых, 4/4 штрафных), 9 передач, 4 подбора в первом матче финала НБА с «Милуоки Бакс» (118:105, 1-0).
Пол — третий игрок в истории в возрасте 36+, набравший 30+ очков в матче финала НБА. Только Карим Абдул-Джаббар и Тим Данкан делали это ранее. Разыгрывающий «Финикса» — первый баскетболист с 30+ очками и 8+ передачами в активе в дебютном матче финале НБА после Майкла Джордана в 1991 году.
Крис провел 10 игр с 8+ передач и двумя или менее потерями в плей-офф НБА 2021 года. Только Деннис Джонсон (1987) выдал 10 игр с такой статистикой в течение одного постсезона.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.
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