Вернувшийся в строй Яннис Адетокунбо высказался после первого матча финала НБА

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо поделился мнением после первого матча финала НБА c «Финикс Санз» (105:118, 0-2). Яннис пропустил последние два матча финала Восточной конференции из-за травмы колена и думал, что уже не вернётся на площадку в нынешнем сезоне.
«Это было здорово. У меня был баланс. Ощущение, что мое колено устойчиво. Боли не чувствовал. Чувствовал себя хорошо. Я думал, что вылетел до конца сезона сразу после получения травмы. Я участвую в игре прямо сейчас, вот что важно. В конце концов, нужно находить положительные стороны во всём, что делаешь, чтобы двигаться вперёд.
Еще раз — мое колено в хорошем состоянии. Я просто счастлив быть на площадке, участвовать в своем первом финале НБА. В конце концов, я там. Я чувствую себя хорошо. Я не чувствую боли. Я могу бегать, я могу прыгать. Я в порядке. Я счастлив. Я не могу предсказать будущее. Надеюсь, во второй игре я почувствую себя еще лучше», — приводит слова Адетокунбо National Post.
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