Крис Пол прокомментировал победу в первом матче дебютного финала НБА

Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол высказался после первого матча серии финала НБА против «Милуоки Бакс» (118:105, 1-0).



«Я просто продолжал пытаться быть агрессивным. Мои партнеры сделали свою работу. Речь о доверии. Так мы играли весь сезон. Нам просто нужно оставаться сконцентрированными. В эту игру было вложено много энергии. У нас уже есть одна победа в серии. Нам нужно добыть следующую», — приводит слова Пола Reuters.

Пол набрал 32 очка (8/12 двухочковых, 4/7 трехочковых, 4/4 штрафных), 9 передач, 4 подбора в первом матче с «Милуоки». Крис провёл 10 игр с 8+ передач и двумя или менее потерями в плей-офф НБА 2021 года. Только Деннис Джонсон (1987) выдал 10 игр с такой статистикой в течение одного постсезона. 36-летний Пол впервые в карьере участвует в финале НБА.