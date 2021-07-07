В НБА отреагировали на отстранение телеведущей Рэйчел Николс после скандала на ESPN

Комиссар НБА Адам Сильвер прокомментировал скандал на телеканале ESPN, случившийся из-за слов ведущий Рэйчел Николс о ее коллеге Марии Тэйлор.



«Это обескураживает. Я действительно не в состоянии говорить слишком подробно о том, что происходит на ESPN, потому что большая часть информации мной была получена из репортажей СМИ. Особое сожаление вызывает то, что конфликт произошел между двумя женщинами в этой отрасли. И Рэйчел, и Мария великолепны в своем деле. Они невероятно много работают. Деятельность ESPN не зависит от НБА, но я чувствую, что мы все — часть одной семьи с точки зрения того, что делаем для баскетбола.



Подобные проблемы характерны не только для ESPN. НБА работает над своими собственными проблемами с точки зрения улучшения ситуации с разнообразием. Дело не только в спорте, но и в компаниях по всей Америке. Я надеюсь, что ребята из ESPN смогут продолжить работу над решением этой проблем. Мы ценим наше сотрудничество с ними Мы ценим освещение НБА как в исполнении Рэйчел, так и со стороны Марии. Они невероятно преданы лиге. Они обе великолепны в том, что делают. Просто случилась действительно неудачная ситуация. Особенно в тот момент, когда мы хотели бы, чтобы все внимание было сосредоточено на игроках на площадке», – приводит слова Сильвера ASAP Sports



Случайно записанный телефонный разговор Николс во время прошлогоднего плей-офф в «пузыре» НБА в Орландо стал причиной расового скандала на ESPN. Конфликтная ситуация началась, когда руководители канала выбрали чернокожую Марию Тэйлор вместо Николс в качестве основной ведущей для освещения финальной серии НБА в 2020 году. Рэйчел высказала мнение, что Мария получила работу благодаря необходимости повысить расовое разнообразие на канале. После скандала Николс отстранили от работы на финале НБА нынешнего сезона между «Финикс Санз» и «Милуоки Бакс»

Новость по теме Рэйчел Николс высказалась после скандала на ESPN. Перкинс и Джефферсон огласили позицию