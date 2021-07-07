Леброн Джеймс отреагировал на выступление Криса Пола в первом матче финала НБА
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поддержал своего друга разыгрывающего «Финикс Санз» Криса Пола после первого матча финальной серии плей-офф плей-офф НБА с «Милуоки Бакс» (118:105, 1-0).
«1 есть, 3 осталось», – написал Джеймс на своей странице в «Твиттере».
Пол набрал 32 очка (8/12 двухочковых, 4/7 трехочковых, 4/4 штрафных), 9 передач, 4 подбора в первом матче с «Милуоки». Крис провёл 10 игр с 8+ передач и двумя или менее потерями в плей-офф НБА 2021 года. Только Деннис Джонсон (1987) выдал 10 игр с такой статистикой в течение одного постсезона. 36-летний Пол впервые в карьере участвует в финале НБА. В первом раунде «Финикс» Пола выбил «Лейкерс» (4-2) Леброна, который не смог выиграть второй титул подряд.
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