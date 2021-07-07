Феноменальный чейз-даун блок-шот Янниса Адетокунбо — момент для НБА

Пресс-служба НБА опубликовала видеоподборку лучших моментов первого матча финала с участием «Финикс Санз» и «Милуоки Бакс». Лучшим стал феноменальный чейз-даун блок-шот Янниса Адетокунбо.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.
В первом матче финала Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс Санз» дома обыграл «Милуоки Бакс» со счётом 118:105. В составе победителей лучшими на площадке были Крис Пол (32 очка и 9 передач), Девин Букер (27 очков) и Деандре Эйтон (22 очка и 19 подборов). У «Милуоки» наиболее результативными в игре стали Крис Миддлтон (29 очков), вернувшийся после травмы Яннис Адетокунбо (20 очков и 17 подборов) и Брук Лопес (17 очков). Второй матч финальной серии с участием этих команд пройдёт 9 июля.
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