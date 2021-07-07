Желько Обрадович привлёк второго именитого игрока Евролиги в «Партизан» за межсезонье

Тяжелый форвард Зак Ледэй подписал двухлетний контракт с «Партизаном», сообщает Eurohoops.
Ранее Ледэй покинул «Милан», который не стал активировать опцию в его контракте на следующий сезон. 27-летний американский «большой» проведёт сезон в Еврокубке, подписав долгосрочный контракт с зарплатой уровня Евролиги. Ледэй уверен, что после назначения на пост главного тренера 9-кратного чемпиона Евролиги Желько Обрадовича «Партизан» получит право играть в сильнейшем турнире Европы в следующем году. В прошлом сезоне Ледэй набирал в среднем 10,0 очка и 4,5 подбора в матчах Евролиги, а также 15,8 очка и 6,2 подбора в чемпионате Италии.
Ранее сербский клуб подписал контракт с лучшим скорером «Милана» Кевином Пантером, которого связывали с интересом со стороны ЦСКА.
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