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«Зенит» хочет подписать разыгрывающего с большим опытом в НБА

«Зенит» хочет подписать разыгрывающего с большим опытом в НБА
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«Зенит» ведёт переговоры с бывшим разыгрывающим НБА Шабаззом Напьером, сообщает Encestando.

Нэпьер на драфте НБА 2014 года был выбран под общим 24-м номером командой «Шарлотт Хорнетс». За плечами игрока большой опыт выступлений в Национальной баскетбольной ассоциации. Шабазз играл за «Майами Хит», «Орландо Мэджик», «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Бруклин Нетс», «Миннесота Тимбервулвз», «Вашингтон Уизардс». Потенциально Напьер может заменить в «Зените» Кевина Пангоса, вероятность сохранения которого на следующий сезон в клубе расценивают невысоко.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Церковный и главный тренер Хавьер Паскуаль высказались о подписании форварда Миндаугаса Кузминскаса, перешедшего из «Локомотива-Кубань».

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