Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Лейкерс» нацелены заполучить 4-кратного участника Матча звёзд на рынке свободных агентов

«Лейкерс» нацелены заполучить 4-кратного участника Матча звёзд на рынке свободных агентов
Аудио-версия:
Комментарии

«Лос-Анджелес Лейкерс» проявляет интерес к защитнику Демару Дерозану. Об этом сообщил, ссылаясь на HoopAnalysisNet, журналист Эван Мэсси на своей странице в «Твиттере».

«Лейкерс» действительно заинтересованы в подписании Демара Дерозана в это межсезонье. Это вполне возможно», — написал Мэсси.

31-летний Дерозан — четырёхкратный участник Матча звёзд. В 2009 году на драфте НБА он был выбран под девятым номером «Торонто Рэпторс». В настоящее время является свободным агентом.

«Лейкерс» в сезоне-2019/2020 завоевали чемпионский титул, за которым последовало рекордно короткое для НБА межсезонье. Лидер команды, 36-летний Леброн Джеймс, во второй половине регулярного чемпионата надолго выбыл из строя из-за травмы голеностопа. После вылета от «Финикса» Джеймс заявил о моральной и физической истощённости.

Новость по теме
Леброн Джеймс отреагировал на выступление Криса Пола в первом матче финала НБА
Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021