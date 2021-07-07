«Лейкерс» нацелены заполучить 4-кратного участника Матча звёзд на рынке свободных агентов

«Лос-Анджелес Лейкерс» проявляет интерес к защитнику Демару Дерозану. Об этом сообщил, ссылаясь на HoopAnalysisNet, журналист Эван Мэсси на своей странице в «Твиттере».
«Лейкерс» действительно заинтересованы в подписании Демара Дерозана в это межсезонье. Это вполне возможно», — написал Мэсси.
31-летний Дерозан — четырёхкратный участник Матча звёзд. В 2009 году на драфте НБА он был выбран под девятым номером «Торонто Рэпторс». В настоящее время является свободным агентом.
«Лейкерс» в сезоне-2019/2020 завоевали чемпионский титул, за которым последовало рекордно короткое для НБА межсезонье. Лидер команды, 36-летний Леброн Джеймс, во второй половине регулярного чемпионата надолго выбыл из строя из-за травмы голеностопа. После вылета от «Финикса» Джеймс заявил о моральной и физической истощённости.
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