Айзея Томас назвал молодого игрока с хорошими шансами на MVP в ближайшем будущем

Двукратный участник Матча звёзд НБА Айзея Томас поделился мыслями о форварде «Бостон Селтикс» Джейсоне Тейтуме.
Томас ответил на твит, звучавший так: «Как думаете, Джейсон Татум станет MVP в ближайшем будущем?»
«У него хорошие шансы», — написал Айзея.
В матче регулярного чемпионата НБА с «Сан-Антонио Спёрс» Джейсон набрал 60 очков. А в общей сложности он набрал 50 и более очков второй раз за сезон — это первый подобный случай в истории франшизы «Селтикс». 10 апреля форвард оформил дабл-дабл (53 очка, 10 подборов) в игре с «Миннесотой» (145:136 ОТ). Кроме того, 60 набранных очков — повторение рекорда клуба, установленного трёхкратным чемпионом НБА в составе «Бостона», легендарным Ларри Бёрдом, 12 марта 1985 года в матче с «Атлантой» (126:115).
Ранее Тейтум прокомментировал непопадание в сборные сезона НБА, из-за чего потерял $ 33 млн, которые он мог заработать по новому максимальному продлению контракта.
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