«Зенит» подписал Джордана Мики
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Пресс-служба «Зенита» объявила о подписании контракта с тяжёлым форвардом Джорданом Мики. 26-летний американский баскетболист подписал соглашение на один год.
Минувший сезон бигмен провёл в «Химках». В матчах Евролиги он в среднем набирал 15,6 очка, делал 5,7 подбора, 1,1 перехвата и 1,5 блокшота.
Мики был выбран под 33-м номером драфта НБА в 2015 году. Он провёл в НБА три сезона, сыграв 64 матча в составе «Бостон Селтикс» и «Майами Хит». После ухода игрока из «Химок» сообщалось об интересе к нему со стороны «Басконии» и «Баварии», но американец выбрал предложение «Зенита».
Что касается «Химок», то до сих пор неизвестно, выступит ли команда в следующем сезоне Единой лиги ВТБ. Подмосковный клуб испытывает колоссальные финансовые трудности.
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