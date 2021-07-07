Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Зенит» подписал Джордана Мики

«Зенит» подписал Джордана Мики
Комментарии

Пресс-служба «Зенита» объявила о подписании контракта с тяжёлым форвардом Джорданом Мики. 26-летний американский баскетболист подписал соглашение на один год.

Минувший сезон бигмен провёл в «Химках». В матчах Евролиги он в среднем набирал 15,6 очка, делал 5,7 подбора, 1,1 перехвата и 1,5 блокшота.

Мики был выбран под 33-м номером драфта НБА в 2015 году. Он провёл в НБА три сезона, сыграв 64 матча в составе «Бостон Селтикс» и «Майами Хит». После ухода игрока из «Химок» сообщалось об интересе к нему со стороны «Басконии» и «Баварии», но американец выбрал предложение «Зенита».

Что касается «Химок», то до сих пор неизвестно, выступит ли команда в следующем сезоне Единой лиги ВТБ. Подмосковный клуб испытывает колоссальные финансовые трудности.

Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021