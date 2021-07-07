Владимир Зеленский предложил Литве совместно провести чемпионат Европы

Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с визитом в Литве, предложил властям этой страны совместно провести чемпионат Европы по баскетболу. Зеленский отметил особое отношение литовцев к баскетболу.
«Известно, что баскетбол в Литве является второй религией и действительно национальным видом спорта. И несмотря на тотальную любовь украинцев к футболу, баскетбол также очень популярен в нашей стране. Поэтому я хочу предложить идею совместной организации Украиной и Литвой одного из очередных чемпионатов Европы по баскетболу.
Я убеждён, что для украинцев и литовцев такая инициатива станет хорошей возможностью объединить усилия и доказать, что мы способны проводить большие события реально мирового масштаба», — приводит слова Зеленского его пресс-служба.
Следующий чемпионат Европы будет проходить с 1 по 18 сентября 2022 года. Его будут принимать сразу четыре страны: Германия, Италия, Чехия и Грузия.
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