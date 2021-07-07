В «Зените» высказались о подписании лидера «Химок»

Руководители «Зенита» прокомментировали переход в команду американского форварда Джордана Мики. Сегодня, 7 июля, было объявлено, что бывший игрок «Химок» подписал контракт с питерцами на год.

«Джордан Микки может играть одинаково хорошо как тяжёлого форварда, так и центрового. При этом он очень подвижен, атлетичен и имеет хороший бросок. В непростом для его команды прошедшем сезоне Джордан раскрылся не только как игрок, но и показал наличие высоких человеческих качеств, что тоже для нас крайне важно», — цитирует гендиректора клуба Александра Церковного пресс-служба «Зенита».

«Джордан — прекрасный игрок, способный показать больше, чем от него ожидают. Для нас очень важно, что в тяжёлом сезоне, когда другие переставали бороться и играть, Джордан продолжал выполнять свою работу. Это говорит о сильном характере, который очень нужен любой команде. Мики прекрасно знает, что такое Евролига и уже привык к Единой лиге ВТБ. Уверен, что мы разделяем общие взгляды и готовы идти к самым высоким целям», — добавил спортивный директор питерцев Манос Пападопулос.