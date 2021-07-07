Кириленко прокомментировал первичные заявки сборных России 3x3 на участие в Играх

Президент Российской Федерации Баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал объявление первичных заявок сборных России на участие в Играх в Токио.

«В формировании мужской и женской национальных команд 3x3 — разная специфика, но я доволен тем, как прошла подготовка. У женщин мы приняли непростое решение ещё зимой разделить кандидатов между сборными 3x3 и 5x5, чтобы им не приходилось тратить время на переключение между дисциплинами. А благодаря серьёзному росту чемпионата России 3x3 количество кандидатов в мужскую сборную выросло почти до двух десятков. Понятно, что всем нам хочется рассчитывать на медали в Токио, но очень сложно строить планы в нынешней ситуации. Баскетбол 3x3 только дебютирует на Олимпиадах, да и пандемия наложила отпечаток на количество турниров и изучение соперников. Поэтому правильнее отталкиваться от своей игры — сделать максимум для правильной подготовки, а после этого просто наблюдать за выступлением наших команд и болеть за них», — цитирует Кириленко официальный сайт Федерации баскетбола.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.



Организаторы Олимпиады рекомендовали зрителям воздержаться от объятий и поцелуев.



Также планируется проводить все мероприятия после 9 часов вечера без зрителей, включая церемонии открытия и закрытия.

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