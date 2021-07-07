Кевин Херви покинул «Локомотив-Кубань» и определился с новым клубом

Форвард Кевин Херви покинул «Локомотив-Кубань».

«Кевин присоединился к команде в начале сезона-2020/2021 и провёл в составе «Локо» 40 матчей в Единой Лиге ВТБ и Еврокубке. Херви набирал 11,7 очков, 4,9 подбора, 1,0 передачу и 1,5 перехватов в среднем за игру в Лиге ВТБ, а также 12,4 очков, 6,9 подбора, 1,2 передачи и 1,9 перехватов в Еврокубке. Желаем успешного продолжения карьеры, спасибо за игру!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

По данным Sportando, Херви в скором времени подпишет контракт с «Виртусом». Итальянский клуб в полуфинале Еврокубка уступил УНИКСу и не смог попасть в число участников следующего сезона Евролиги.

Ранее стало известно, что в «Локомотив-Кубань» перешёл тяжёлый форвард Владислав Трушкин.