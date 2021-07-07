Врачи вынесли неутешительный вердикт по Дарио Шаричу

Форвард «Финикс Санз» Дарио Шарич порвал переднюю крестообразную связку правого колена и выбыл из строя на неопределённый срок, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».
Шарич получил травму в первой четверти первого матча финальной серии плей-офф НБА с «Милуоки Бакс» (118:105, 1-0). 27-летний хорватский баскетболист успел отыграть всего две минуты, прежде чем был вынужден покинуть паркет и вернуться в раздевалку за 1:43 до завершения стартовой четверти. Позже команда объявила, что Шарич не сможет вернуться в игру. Есть высокая вероятность, что Дарио уже не сможет сыграть до конца финала НБА. Обычно лечение подобных травм занимает несколько месяцев.
Средние показатели Шарича в минувшем регулярном чемпионате составили 8,7 очка, 3,8 подбора и 1,3 передачи в среднем за матч.
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