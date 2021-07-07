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Евролига назвала место проведения «Финала четырёх» в 2022 году

Берлин примет «Финал четырех» Евролиги в сезоне-2021/2022, сообщает официальный сайт турнира.

Решающая стадия Евролиги состоится 27-29 мая в немецкой столице. Ранее «Финал четырех» Евролиги проходил в Берлине в 2009 и 2016 годах.

«Решение завершить сезон-2021/22 годов в Берлине отчасти вызвано важностью Германии как стратегического рынка для развития Евролиги. Немецкий баскетбол в последние годы сделал шаг вперед: „Альба“ и „Бавария“ выступали в Евролиге. В прошлом сезоне „Бавария“ стала первым немецким клубом, вышедшим в плей-офф Евролиги», – утверждается в сообщении организации.

«Не секрет, что Германия – один из наших самых важных стратегических рынков с огромными возможностями роста», – сказал президент Евролиги Жорди Бертомеу.

В сезоне-2020/2021 «Финал четырех» состоялся в немецком Кёльне. Обладателем титула стал турецкий «Анадолу Эфес», ЦСКА занял четвертое место.