Андре Драммонд затребовал больше игрового времени в «Лейкерс»

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Андре Драммонд заявил, что готов проводить больше игрового времени на площадке. Соответствующий комментарий Драммонда был размещён на странице NBA Central в «Твиттере».
Ранее один из величайших игроков в истории «Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймс Уорти, ныне работающий комментатором на телевидении, назвал игрока, выступление которого в нынешнем сезоне его разочаровало. Уорти имел в виду Драммонда.
«Лейкерс» в сезоне-2019/2020 завоевали чемпионский титул, за которым последовало рекордно короткое для НБА межсезонье. Лидер команды, 36-летний Леброн Джеймс, во второй половине регулярного чемпионата надолго выбыл из строя из-за травмы голеностопа. После вылета от «Финикса» Джеймс заявил о моральной и физической истощённости.
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