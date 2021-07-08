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Девин Букер стал обладателем награды НБА

Девин Букер стал обладателем награды НБА
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Атакующий защитник «Финикс Санз» Девин Букер стал лауреатом награды NBA Cares Community Assist Award за социальную справедливость в сезоне-2020/2021, сообщает официальный сайт лиги.

Букер, выступающий сейчас в финальной серии плей-офф против «Милуоки» (1-0), был выбран болельщиками по результатам 12-дневного голосования, а также исполнительным комитетом НБА за социальную деятельность в Финиксе в течение последних нескольких месяцев. В этом сезоне Букер пожертвовал 500 000 долларов пяти общественным группам Аризоны на их работу по улучшению жизни местной молодежи и семей. Атакующий защитник «Санз» основал фонд имени Девина Букера, который за последние 5 лет сделал пожертвование сообществам Аризоны на сумму $ 2,5 млн.

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