Стефен Карри провёл шуточный спарринг с Саулем Альваресом

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри и мексиканский чемпион мира по боксу Сауль Альварес сошлись в шуточном спарринге.



Карри и Альварес провели импровизированный бой во время турнира по гольфу. Вскоре после начала спарринга Канело неожиданно для баскетболиста «Уорриорз» дотронулся до козырька на его кепке.

Видео доступно в «Твиттере» Джеффа Эйзенбанда.

Стефен — трёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт». Карри 6 раз принимал участие в Матче звёзд НБА, 6 раз включался в сборные сезона и становился лучшим скорером лиги в 2016 году. В составе сборной США Стефен выиграл чемпионат мира 2010 года в Турции и чемпионат мира 2014 года в Испании. Карри считается одним из лучших снайперов в истории НБА.