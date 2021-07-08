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Джеймс Харден посетил Парижскую неделю моды

Джеймс Харден посетил Парижскую неделю моды
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Защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден находится во Франции, где в столице страны проходит Парижская неделя моды.

Харден посетил показ Balenciaga в компании дизайнера Канье Уэста и рэпера Lil Baby.

Фото можно посмотреть в «Инстаграме» Джеймса Хардена.

«Бруклин» Хардена проиграл «Милуоки Бакс» во втором раунде плей-офф в семи матчах. Джеймс пропустил значительную часть регулярного чемпионата и несколько игр постсезона из-за травмы голеностопа. Харден стал баскетболистом «Нетс» в результате обмена из «Хьюстон Рокетс» по ходу сезона-2020/2021. В сделке также были задействованы ещё две команды НБА «Кливленд Кавальерс» и «Индиана Пэйсерз». До перехода в «Бруклин» Харден 8,5 лет выступал за «Хьюстон».

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