Джеймс Харден посетил Парижскую неделю моды

Защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден находится во Франции, где в столице страны проходит Парижская неделя моды.



Харден посетил показ Balenciaga в компании дизайнера Канье Уэста и рэпера Lil Baby.

Фото можно посмотреть в «Инстаграме» Джеймса Хардена.

«Бруклин» Хардена проиграл «Милуоки Бакс» во втором раунде плей-офф в семи матчах. Джеймс пропустил значительную часть регулярного чемпионата и несколько игр постсезона из-за травмы голеностопа. Харден стал баскетболистом «Нетс» в результате обмена из «Хьюстон Рокетс» по ходу сезона-2020/2021. В сделке также были задействованы ещё две команды НБА «Кливленд Кавальерс» и «Индиана Пэйсерз». До перехода в «Бруклин» Харден 8,5 лет выступал за «Хьюстон».