Сильвер: мы не благословляем всё происходящее в Китае, но хотим показа там наших матчей

Комиссар НБА Адам Сильвер рассказал об отношениях лиги с Китаем, которые существенно ухудшились после твита бывшего генерального менеджера «Хьюстон Рокетс» Дэрила Мори в поддержку протестующих в Гонконге.
«Трудно отделить то, что происходит конкретно с НБА, от более крупных геополитических проблем между США и Китаем. Я считаю, что в ситуации, когда между правительствами двух стран существует высокая напряжённость, важно поощрять спортивные, образовательные и культурные отношения.
Это вовсе не означает, что мы благословляем всё, что происходит в Китае. По сути, мы являемся американской компанией, поэтому следуем политике правительства США. Но я надеюсь, что мы продолжим показывать наши матчи в Китае… и что сможем сыграть продуктивную роль, помогая людям в Штатах и Китае лучше понимать друг друга, увидеть, что все мы люди и что между нами есть что-то общее», – приводит слова Сильвера NBC Sports.
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