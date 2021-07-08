Леброн Джеймс заработал рекордные деньги в американском спорте и станет миллиардером

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в 2021 году станет миллиардером, сообщает Forbes. Общий доход спортсмена за карьеру до конца года достигнет $ 1 млрд.
«Леброн Джеймс является самым успешным игроком НБА седьмой год подряд, включая его доходы вне площадки. Ожидается, что в следующем году он заработает $ 95,4 млн, в том числе примерно $ 64 млн от рекламных контрактов, мерча и СМИ. Это рекорд для любого игрока НБА и самый высокий показатель в истории американских командных видов спорта.
В этом году его общий заработок за карьеру достигнет $ 1 млрд, из которых $ 700 млн он заработал вне паркета. Он присоединится к Тайгеру Вудсу, Флойду Мейвезеру, Криштиану Роналду и Лионелю Месси, став миллиардером и продолжая активную спортивную карьеру», — сообщает Forbes.
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