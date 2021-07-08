НБА опубликовала новый логотип, посвящённый юбилейному сезону

Пресс-служба НБА представила новый логотип, который будет посвящён юбилейному сезону лиги. Следующий сезон станет для чемпионата уже 75-м в истории. Новый логотип будет использоваться на всех площадках лиги, официальных товарах, аренах, а также в трансляциях, цифровом контенте и социальных сетях.

Если у вас не отображается фото, то его можно посмотреть в «твиттере» НБА.

Напомним, ранее в первом матче финала Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2020/2021 «Финикс Санз» дома обыграл «Милуоки Бакс» со счётом 118:105. Второй матч финальной серии с участием этих команд пройдёт 9 июля.



В финале Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс» одолел «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 4-2 в серии, а в финале Восточной конференции «Милуоки» победил «Атланту Хоукс» также со счётом 4-2.