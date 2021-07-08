Леброн Джеймс поговорил с одним из самых высоких футболистов мира

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поговорил по Zoom с бывшим нападающим «Ливерпуля» Питером Краучем. Об этом сообщил Крауч, разместив соответствующий пост на своей странице в «Твиттере».
Отметим, что рост Питера составляет 2,01 м.
Фотографию можно посмотреть на странице Питера Крауча в «Твиттере».
Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Всего за сборную США он провёл 68 матчей.
Ранее сообщалось, что в этом году общий заработок Леброна за карьеру достигнет $ 1 млрд, из которых $ 700 млн он заработал вне паркета. Он присоединится к Тайгеру Вудсу, Флойду Мейвезеру, Криштиану Роналду и Лионелю Месси, являющихся миллиардерами и продолжающих активную спортивную карьеру.
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