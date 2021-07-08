Фанаты НБА по ошибке затравили голливудскую актрису после скандала на ESPN

Пользователи «Твиттера» по ошибке писали гневные сообщения в адрес актрисы Рэйчел Николс («Звёздный путь», «Осень в Нью-Йорке») — тёзке и однофамилице ведущей ESPN. Ранее у Николс из ESPN случился конфликт с коллегой Марией Тэйлор.

Ссора началась с утечки записи телефонного разговора, сделанной ещё в прошлом году в «пузыре» НБА в Орландо. Николс выразила недовольство обстоятельством, что именно Тэйлор получила назначение на финальную серию НБА в прошлом сезоне. Рэйчел предположила, что эфир достался её коллеге по той причине, что она является темнокожей.



«Я проснулась и увидела сотни нелицеприятных твитов в свой адрес. Люди буквально кричали и вопили. Я понятия не имела, что происходит. Это было ужасно — я была в отчаянии», — писала в своём «твиттере» актриса.



«Если вы кого-то ненавидите, удостоверьтесь, что ваша ненависть направлена по адресу. Это была не я», — ещё не раз возвращалась к теме голливудская звезда.

Девушке даже пришлось изменить написание имени и фамилии на «Нерепортёр ESPN».