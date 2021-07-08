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Фанаты НБА по ошибке затравили голливудскую актрису после скандала на ESPN

Фанаты НБА по ошибке затравили голливудскую актрису после скандала на ESPN
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Пользователи «Твиттера» по ошибке писали гневные сообщения в адрес актрисы Рэйчел Николс («Звёздный путь», «Осень в Нью-Йорке») — тёзке и однофамилице ведущей ESPN. Ранее у Николс из ESPN случился конфликт с коллегой Марией Тэйлор.

Ссора началась с утечки записи телефонного разговора, сделанной ещё в прошлом году в «пузыре» НБА в Орландо. Николс выразила недовольство обстоятельством, что именно Тэйлор получила назначение на финальную серию НБА в прошлом сезоне. Рэйчел предположила, что эфир достался её коллеге по той причине, что она является темнокожей.

«Я проснулась и увидела сотни нелицеприятных твитов в свой адрес. Люди буквально кричали и вопили. Я понятия не имела, что происходит. Это было ужасно — я была в отчаянии», — писала в своём «твиттере» актриса.

«Если вы кого-то ненавидите, удостоверьтесь, что ваша ненависть направлена по адресу. Это была не я», — ещё не раз возвращалась к теме голливудская звезда.

Девушке даже пришлось изменить написание имени и фамилии на «Нерепортёр ESPN».

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