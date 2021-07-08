Французская полиция не узнала Джеймса Хардена и обыскала звезду НБА

Защитника «Бруклин Нетс» Джеймса Хардена во время пребывания в Париже обыскали сотрудники полиции. По сообщениям очевидцев, стражи порядка его просто не узнали. Баскетболист находился в компании известного рэпера Lil Baby, сообщает TMZ. Рэпер был арестован и доставлен в полицейский участок. Хардена, который просто оказался поблизости и попытался вмешаться, ненадолго задержали, но потом отпустили.
Во время визита в столицу Франции Джеймс побывал на неделе моды. Харден посетил показ Balenciaga в компании дизайнера Канье Уэста, рэпера Lil Baby и пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.
Полиция Парижа не узнала Джеймса Хардена:
«Бруклин» Хардена проиграл «Милуоки Бакс» во втором раунде плей-офф в семи матчах. Джеймс пропустил значительную часть регулярного чемпионата и несколько игр постсезона из-за травмы голеностопа. Харден стал баскетболистом «Нетс» в результате обмена из «Хьюстон Рокетс» по ходу сезона-2020/2021. В сделке также были задействованы ещё две команды НБА «Кливленд Кавальерс» и «Индиана Пэйсерз». До перехода в «Бруклин» Харден 8,5 лет выступал за «Хьюстон».
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