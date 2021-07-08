Сборная Испании обыграла Францию в товарищеском матче
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Сборная Испании обыграла Францию (86:77) в товарищеском матче в Малаге в рамках подготовки к Олимпиаде в Токио.
В составе сборной Испании лучшую результативность показали разыгрывающие Рики Рубио (16 очков), Серхио Родригес (14 очков), атакующий защитник Руди Фернандес и лёгкий форвард Альберто Абальде (оба по 11 очков). У сборной Франции выделились лёгкий форвард Эван Фурнье (20 очков) и атакующий защитник Нандо Де Коло (17 очков, 7 подборов). Команды проведут ещё одну товарищескую встречу в субботу в Париже.
Напомним, соперниками сборной Испании по группе Олимпиады станут Словения, Япония и Аргентина. Франция сыграет в одной группе с США, Ираном и Чехией. Баскетбольный олимпийский турнир стартует в Токио 25 июля и завершится 7 августа.
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