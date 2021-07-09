«Финикс» лишился второго важного игрока в финале НБА

Форвард «Финикс Санз» Торри Крэйг не смог доиграть второй матч финала НБА с «Милуоки Бакс» (118:108, 2-0).



В конце третьей четверти Крэйг подставился в защите под форварда «Милуоки» Янниса Адетокунбо. Баскетболист оказался на паркете и травмировал правое колено. Крэйг отправился в раздевалку, где у него был выявлен ушиб колена. Адетокунбо после столкновения подошел к бывшему одноклубнику, чтобы узнать о его состоянии и подбодрить его. Точные сроки восстановления Крэйга пока неизвестны.

В первом матче серии форвард «Санз» Дарио Шарич порвал переднюю крестообразную связку правого колена и выбыл из строя на неопределённый срок. Есть высокая вероятность, что Дарио уже не сможет сыграть до конца финала НБА. Обычно лечение подобных травм занимает несколько месяцев.