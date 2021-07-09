Крис Пол превзошел достижение Коби Брайанта и покорил знаковую отметку в НБА

Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол набрал 23 очка и 8 передач во втором матче финала НБА с «Милуоки Бакс» (118:108, 2-0).



Пол вышел на 10-е место в истории НБА по количеству передач в матчах плей-офф, превзойдя Коби Брайанта (1040 передач). На счету Пола теперь 1041 передача в играх постсезона. В ближайшее время Крис может обойти десятого Скотти Пиппена (1048 передач).



Возглавляет список лучших ассистентов в истории НБА Мэджик Джонсон (2346), второе место занимает Леброн Джеймс (1919), замыкает тройку лучших Джон Стоктон (1839). Из топ-10 лидеров карьеру продолжают только выступающий за «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн и разыгрывающий «Клипперс» Рэджон Рондо, который занимает шестое место с 1136 передачами в плей-офф.