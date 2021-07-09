Яннис Адетокунбо высказался после 0-2 в финале НБА

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо поделился мнением после второго матча финала НБА с «Финикс Санз» (108:118, 0-2).
«Мы просто должны оставаться агрессивными. Мы были в таком положении раньше. Мы знаем, в чем заключается задача. Нужно получать удовольствие от игры. Трудно проигрывать в серии, но мы собираемся это исправить. Мои падения на паркет во второй и третьей четвертях? Просто судорога. Не думаю, что это было связано с моим коленом», — приводит слова Адетокунбо First Post.
Адетокунбо набрал 42 очка и 12 подборов во втором матче финала. Яннис в третьей четверти записал себе в актив 20 очков. Это лучшая результативность за четверть в финале с тех пор, как шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Майкл Джордан набрал 22 очка в 1993 году (также в матче против «Санз»).
- 9 июля 2021
-
08:32
-
08:18
-
08:15
-
08:11
-
06:33
-
01:02
- 8 июля 2021
-
23:58
-
23:35
-
22:23
-
21:33
-
20:33
-
19:46
-
18:28
-
17:16
-
17:09
-
16:56
-
15:55
-
14:51
-
13:58
-
13:01
-
12:06
-
11:59
-
11:53
-
11:01
-
09:37
-
08:27
-
08:23
-
08:19
-
08:11
- 7 июля 2021
-
23:27
-
23:06
-
22:46
-
22:22
-
21:43
-
20:35