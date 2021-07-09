Яннис Адетокунбо высказался после 0-2 в финале НБА

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо поделился мнением после второго матча финала НБА с «Финикс Санз» (108:118, 0-2).



«Мы просто должны оставаться агрессивными. Мы были в таком положении раньше. Мы знаем, в чем заключается задача. Нужно получать удовольствие от игры. Трудно проигрывать в серии, но мы собираемся это исправить. Мои падения на паркет во второй и третьей четвертях? Просто судорога. Не думаю, что это было связано с моим коленом», — приводит слова Адетокунбо First Post.



Адетокунбо набрал 42 очка и 12 подборов во втором матче финала. Яннис в третьей четверти записал себе в актив 20 очков. Это лучшая результативность за четверть в финале с тех пор, как шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Майкл Джордан набрал 22 очка в 1993 году (также в матче против «Санз»).