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Дэмьен Лиллард прокомментировал информацию об обмене из «Портленда»

Дэмьен Лиллард прокомментировал информацию об обмене из «Портленда»
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Звёздный игрок «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард отреагировал на слухи о его возможном скором обмене в другую команду.

«Обо мне было сказано много вещей, много слов были приписаны мне, хотя я ничего не говорил», — приводит слова Дэмьена Лилларда журналист Род Бёрд в своём «твиттере».

Ранее Лиллард опубликовал в «Твиттере» фото, сделанное в «Стэйплс центре» в Лос-Анджелесе. Там он недавно встретился с лидерами «Лейкерс» Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом. В Сети посчитали, что Лиллард намекнул на желание перейти в «Лейкерс».

Ранее Bleacher Report сообщил, что Лиллард может покинуть «Портленд», несмотря на долгосрочный контракт с клубом. По данным источника, Дэмьен может использовать тактику Джеймса Хардена, который добился ухода из «Хьюстон Рокетс».

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