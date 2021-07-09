Дэмьен Лиллард прокомментировал информацию об обмене из «Портленда»

Звёздный игрок «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард отреагировал на слухи о его возможном скором обмене в другую команду.
«Обо мне было сказано много вещей, много слов были приписаны мне, хотя я ничего не говорил», — приводит слова Дэмьена Лилларда журналист Род Бёрд в своём «твиттере».
Ранее Лиллард опубликовал в «Твиттере» фото, сделанное в «Стэйплс центре» в Лос-Анджелесе. Там он недавно встретился с лидерами «Лейкерс» Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом. В Сети посчитали, что Лиллард намекнул на желание перейти в «Лейкерс».
Ранее Bleacher Report сообщил, что Лиллард может покинуть «Портленд», несмотря на долгосрочный контракт с клубом. По данным источника, Дэмьен может использовать тактику Джеймса Хардена, который добился ухода из «Хьюстон Рокетс».
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