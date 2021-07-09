Телеведущей – фигурантке скандала на ESPN – предложили огромную прибавку к зарплате

Телеведущей ESPN Марии Тэйлор предложили трёхкратную прибавку к зарплате, сообщает New York Post. По информации источника, телеканал предложил девушке новый контракт, согласно которому она будет получать $ 3 млн в год. Действующий контракт предусматривает зарплату в $ 1 млн в год.
Соглашение телеведущей с каналом истекает 20 июля, в день шестой встречи финала НБА.
Кроме того, как сообщает источник, в услугах телеведущей заинтересованы другие крупные телесети — NBC и Amazon, которые тоже готовы предложить $ 3 млн в год.
Напомним, ранее Тэйлор оказалась в центре крупного скандала с участием её коллеги — Рэйчел Николс. Конфликт начался с утечки записи телефонного разговора, сделанной ещё в прошлом году в «пузыре» НБА в Орландо. Николс выразила недовольство обстоятельством, что именно Тэйлор получила назначение на финальную серию НБА в прошлом сезоне. Рэйчел предположила, что эфир достался её коллеге по той причине, что она является темнокожей.
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