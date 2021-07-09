Стало известно, каким способом Майкл Джордан успокаивал скандального Денниса Родмана

Известный журналист и писатель, автор книги «Правила Джордана» Сэм Смит рассказал, каким образом легенда НБА Майкл Джордан доносил информацию до своего экстравагантного партнёра по «Чикаго Буллз» Денниса Родмана.



«Джордан рассказал, что, когда ему приходилось что-то объяснять Родману, он брал его за виски и просил смотреть ему прямо в глаза. После этого он несколько раз спрашивал, понял ли Деннис то, что только что ему сказал Майкл, и снова повторял сказанное. Родман не был дураком. Просто иногда он был слишком застенчивым и экстравагантным», — приводит слова Смита Parlons-Basket.



Родман является пятикратным чемпионом НБА. Первые два титула он завоевал в составе «Детройт Пистонс». Ещё три титула он выиграл вместе с «Чикаго Буллз», ведомым Майклом Джорданом.



Всего в регулярных чемпионатах НБА Родман принял участие в 911 матчах, набирая в них 7,3 очка, собирая 13,1 подбора, совершая 1,8 передачи. В плей-офф на его счету 169 матчей со средней статистикой 6,4 очка и 9,9 подбора.