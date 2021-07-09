Бен Симмонс появился на Уимблдоне с новой девушкой-телеведущей

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс посетил матчи теннисного Уимблдона в компании со своей новой девушкой, английской телеведущей Майея Ямой. пара начала встречаться в 2021 году в ходе плей-офф НБА.

Если у вас не отображается фото, то его можно посмотреть в «твиттере» Уимблдона.

С сезона-2020/2021 вступил в силу пятилетний максимальный контракт Симмонса с «Филадельфией». В этом году австралиец заработал $ 30,5 миллиона. После неудачного для Симмонса плей-офф появилась информация, что «Сиксерс» могут обменять баскетболиста.



Симмонс реализовал 34,2% штрафных в розыгрыше плей-офф, установив исторический антирекорд лиги. В решающем седьмом матче второго раунда плей-офф с «Атлантой Хоукс» (96:103, 3-4) Симмонс набрал всего 5 очков и ни разу не бросил по кольцу в четвёртой четверти.