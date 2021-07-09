Стефен Карри высказался о межсезонных планах «Голден Стэйт»

Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри признался, что пока не знает о планах клуба на межсезонье. После очередного разочаровывающего сезона «Уорриорз» необходимо усиление, но пока планы не определены.
«Я знаю, что мы сохраняем спокойствие и терпение. Я говорил с руководством, говорил с тренером в последние недели. Пока там всё быстро меняется. Посмотрим», — цитирует Карри Fadeaway World со ссылкой на The Athletic.
Стефен — трёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт». Карри 6 раз принимал участие в Матче звёзд НБА, 6 раз включался в сборные сезона и становился лучшим скорером лиги в 2016 году. В составе сборной США Стефен выиграл чемпионат мира 2010 года в Турции и чемпионат мира 2014 года в Испании. Карри считается одним из лучших снайперов в истории НБА.
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