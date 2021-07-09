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16-летний игрок получил контракт на $ 1 млн и стал самым молодым профессионалом в истории

Тяжёлый форвард Джален Льюис заключит контракт на сумму более $ 1 млн, сообщает инсайдер Шамс Чарания. По данным источника, 16-летний баскетболист подпишет соглашение с новой лигой «Овертайм Элит».

Если информация подтвердится, то Льюис станет самым молодым профессиональным спортсменом в истории американского баскетбола.

Джален считается одним из самых талантливых игроков поколения. Интерес к нему проявляли сразу несколько крупных университетов.

Что касается Overtime Elite, то эту лигу создаёт спортивная сеть Overtime. Она объявила об учреждении новой лиги в марте 2021 года. Авторы проекта обещают платить ведущим молодым баскетболистом зарплату в размере $ 100 тыс. в год. После подписания контракта спортсмены должны будут отказаться от школьного или студенческого баскетбола.